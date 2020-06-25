Море огня и выстрелов: в Нижегородской области проходят тактические учения

В Нижегородской области на специальном полигоне начались полевые тактические учения. Отрабатывается эшелонированная оборона. По легенде противник двигается с фронта под прикрытием бронетехники.

После поражения мишеней, имитирующих танки врага, мотострелки должны погрузиться на бронетехнику и уйти в контрнаступление, в отрыв.

Командир взвода мотострелков Александр Кузьменко по контракту служит уже шестой год. Со своим подразделением прибыл на полигон из другого региона. Бойцы уже несколько дней живут в режиме постоянного напряжения.

Накануне по Нижегородской области прошел сильный ураган с дождем и градом, но даже это не испортило настроения командира. Ведь дома его семью ждут ключи от новой квартиры - он военный новосел.

Тем временем многодневные ротно-тактические учения подходят к своему логическому концу. Как говорят военные, были и успехи, и ошибки. Свою оценку командование доведет до подчиненных позже. По ходу учения уже есть что сказать начальнику штаба батальона мотострелкового полка общевойсковой армии ЗВО Александру Ложкину.

«Действуем на неизвестной территории. Нам не привыкать. Задача была выполнена. Особенно хотел отметить действия командиров, командиров взводов, за их слаженные действия, ну и действия мотострелковых отделений», - отметил он.

Полигон под Нижним Новгородом предназначен для тренировки крупных вооруженных соединений. Его цель - отработка совместных действий разных родов войск в ситуациях, приближенных к боевым.