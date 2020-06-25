«Понимала, что нужно достойно пройти»: потерявшая туфлю участница парада в Калининграде рассказала об инциденте

Участница Парада Победы в Калининграде, потерявшая туфлю во время марша, но не сбившая строй, рассказала «Звезде», как это произошло.

«Получилось так, что на развороте на трамвайных путях, когда поворачивали к трибуне, я почувствовала, что кто-то случайно наступил на ногу. Немного растерялась, но поняла, что нужно взять себя в руки и достойно пройти», - поделилась она.

По словам девушки, погода была жаркой и асфальт нагревался, но она понимала, что нужно достойно выступить на параде, и не подвела коллег. Она была в чулках, в области пятки образовалась дырка, но это не повлияло на результат.

«Мы хорошо прошли. Девушка с коробкой мне вернула туфлю, она была в нормальном состоянии, техника не успела по ней проехать», - добавила Ксения.

Кальчинская служит фельдшером в командном пункте одной из частей ПВО и получает дополнительное образование. Менять место службы она не собирается, так как ей очень нравится нынешнее.

Ранее 25 июня Кальчинской вручили медаль, грамоту и букет цветов за выдержку, проявленную на параде. Несмотря на слетевшую с ноги туфлю, она продолжила маршировать и не сбила строй. Зрители не заметили происшествия.