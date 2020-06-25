«Мурашки по коже»: посетители о Главном храме ВС РФ

Главный храм Вооруженных сил РФ и музей «Дорога памяти» в подмосковном парке «Патриот» планировалось открыть сегодня, 25 июня, но по просьбам прихожан это было сделано накануне.

«Слов нет, мурашки по коже. Фигура матери (мемориал "Матерям победителей"), это что-то. Хочется поклониться», - призналась одна из посетительниц. «Мощно, я сам по профессии художник, меня это очень все впечатляет, интересно. Я знаю, как это делается. Сейчас внутри еще хочу посмотреть, наверняка там фрески, мозаики интересные есть. Конечно, вот, эти "навешанья" в виде шлема русского - это очень круто», - отметил другой посетитель.

Девятиметровый памятник «Матерям победителей» на территории храма изображает женщину, закрывающую лицо руками. Внутри скульптуры горит свеча, зажженная от Вечного огня на могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Каждый желающий может зайти внутрь композиции и поставить в нише горящую свечу, почтив таким образом память героев Великой Отечественной войны.

Храм и все, что связано с ним, пропитано символизмом в память о страшном времени борьбы с фашистами и обо всех павших на поле боя. Диаметр барабана главного купола - 19 метров 45 сантиметров в честь окончания войны 1945 года. Высота звонницы - 75 метров, именно столько лет прошло после войны. Высота малых куполов - 14 метров 18 сантиметров (1 418 дней и ночей длилась война 1941-1945 годов).

На территории храмового комплекса есть уникальный музейный комплекс «Дорога памяти». В залах имеются исторические экспонаты времен Великой Отечественной войны, фотографии, документы, награды, оружие, личные вещи красноармейцев.

Длина галереи «Дорога памяти» 1 418 шагов, что равняется 1 418 дням Великой Отечественной войны. Там размещены данные о более 33 миллионах участников ВОВ. Возведение храма осуществлялось на добровольные пожертвования из личных средств военнослужащих, членов их семей, а также всех неравнодушных граждан и организаций.