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«Мурашки по коже»: посетители о Главном храме ВС РФ

Андрей Аркадьев
Карина Харитонова
14:38 25.06.2020
Собор и музейный комплекс посетило более десяти тысяч человек, и люди продолжают приезжать.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главный храм Вооруженных сил РФ и музей «Дорога памяти» в подмосковном парке «Патриот» планировалось открыть сегодня, 25 июня, но по просьбам прихожан это было сделано накануне.

«Слов нет, мурашки по коже. Фигура матери (мемориал "Матерям победителей"), это что-то. Хочется поклониться», - призналась одна из посетительниц.

«Мощно, я сам по профессии художник, меня это очень все впечатляет, интересно. Я знаю, как это делается. Сейчас внутри еще хочу посмотреть, наверняка там фрески, мозаики интересные есть. Конечно, вот, эти "навешанья" в виде шлема русского - это очень круто», -  отметил другой посетитель.

Девятиметровый памятник «Матерям победителей» на территории храма изображает женщину, закрывающую лицо руками. Внутри скульптуры горит свеча, зажженная от Вечного огня на могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Каждый желающий может зайти внутрь композиции и поставить в нише горящую свечу, почтив таким образом память героев Великой Отечественной войны.

Храм и все, что связано с ним, пропитано символизмом в память о страшном времени борьбы с фашистами и обо всех павших на поле боя. Диаметр барабана главного купола - 19 метров 45 сантиметров в честь окончания войны 1945 года. Высота звонницы - 75 метров, именно столько лет прошло после войны. Высота малых куполов - 14 метров 18 сантиметров (1 418 дней и ночей длилась война 1941-1945 годов).

На территории храмового комплекса есть уникальный музейный комплекс «Дорога памяти». В залах имеются исторические экспонаты времен Великой Отечественной войны, фотографии, документы, награды, оружие, личные вещи красноармейцев.

Длина галереи «Дорога памяти» 1 418 шагов, что равняется 1 418 дням Великой Отечественной войны. Там размещены данные о более 33 миллионах участников ВОВ. Возведение храма осуществлялось на добровольные пожертвования из личных средств военнослужащих, членов их семей, а также всех неравнодушных граждан и организаций.

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