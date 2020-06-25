Главный храм ВС РФ открыт для посетителей

Главный храм Вооруженных сил РФ в парке «Патриот» открыт для всех желающих. Официальная дата была назначена на сегодня, но из-за большого количества прихожан, которые стали приезжать в подмосковную Кубинку, галерею «Дорога Памяти» открыли на день раньше.

Только накануне, 24 июня музейно-храмовый комплекс посетили более 10 тысяч человек, и поток людей не прекращается. Сегодня в «Патриот» приехали еще и парадные делегации из Молдавии и Сербии.

Среди посетителей 24 июня был президент РФ Владимир Путин. Он осмотрел Главный собор Вооруженных сил РФ и принял участие в молебне. Также там побывал легендарный сербский режиссер Эмир Кустурица. Он отметил работу мастеров, трудившихся над созданием собора и оставил запись в списке почетных гостей.

Храм и все, что связано с ним, пропитано символизмом в память о страшном времени борьбы с фашистами и обо всех павших на поле боя. Диаметр барабана главного купола - 19 метров 45 сантиметров в честь окончания войны 1945 года. Высота звонницы - 75 метров, именно столько лет прошло после войны. Высота малых куполов - 14 метров 18 сантиметров (1 418 дней и ночей длилась война 1941-1945 годов).

На территории храмового комплекса есть уникальный музейный комплекс «Дорога памяти». В залах имеются исторические экспонаты времен Великой Отечественной войны, фотографии, документы, награды, оружие, личные вещи красноармейцев.

Длина галереи «Дорога памяти» 1 418 шагов, что равняется 1 418 дням Великой Отечественной войны. Там размещены данные о более 33 миллионах участников ВОВ. Возведение храма осуществлялось на добровольные пожертвования из личных средств военнослужащих, членов их семей, а также всех неравнодушных граждан и организаций.