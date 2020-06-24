Среди добровольцев, получивших вакцину от коронавируса, есть участники Парада Победы 2015 года

За Парадом Победы с особым интересом наблюдали сегодня в Сергиевом Посаде, в военном госпитале. Там сейчас под наблюдением специалистов находятся военнослужащие - участники клинических испытаний отечественной вакцины от коронавируса, которые проводит Минобороны совместно с Национальным исследовательским центром имени Гамалеи.

Добровольцы уже получили вакцину и чувствуют себя хорошо. Сергей и Юрий служат в одной части войск РХБ защиты. В 2015 году они вместе шагали в парадном расчете по Красной площади. Теперь приняли участие в испытаниях вакцины. Сослуживцы даже лежат в одной палате. Глядя на парад по телевизору, они подмечают тонкости, которых не было пять лет назад, и вспоминают свои ощущения от марша в парадном строю.

«Какой-то как огонек в груди - не знаю, как и объяснить. То есть сразу понимаешь, что тут проходили наши деды, по Красной площади. Не знаю, может, там обстановка такая на Красной площади... какой-то дух патриотизма, героизма», - поделился Юрий. «Просто гордость - я участвовал в параде на Красной площади. Просто гордость! Мы тренировались долго, деды наши шли по Красной площади в День Победы. Конечно, это очень большая гордость!» - добавил Сергей.

Сегодня на Красной площади прошел парад, приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он состоял из прохода пеших расчетов, механизированной колонны, а также авиапредставления. Участвовали около 14 тысяч военнослужащих и более 230 единиц исторической, современной и перспективной военной техники.