«Чувствую гордость»: дочь генерала Батова рассказывает, как он готовился к Параду Победы 1945 года

Елена Батова дочь дважды Героя Советского Союза, рыцаря-командора Ордена Британской империи, генерала-полковника Павла Батова рассказала о своем отце.

«Я чувствую гордость за отца, это состояние нельзя даже передать, а второе - грустно смотреть, потому что он ушел, а все остается в памяти. Так получилось, что он с 1942 по 1945 годы, до Дня Победы воевал под командованием маршала Рокоссовского. Я думаю, что это еще и была гордость за то, что этим парадом командовал Рокоссовский», - поделилась Елена.

Она рассказала, что накануне Парада Победы он был награжден второй звездой Героя Советского Союза и высшим орденом Британской империи рыцаря-командора.

«Репетиции проходили на аэродроме им. Михаила Фрунзе. Он рассказывал, что в одной шеренге маршировали все, и солдаты, и офицеры, и генералы, и маршалы. У отца было все отлично со строевой подготовкой, он был очень спортивный, прекрасно ездил на лошади», - отметила Батова.

По словам Елены, ее отец очень ответственно относился к внешнему виду, тщательно готовился, особенно к Параду.

«Нужно было, чтобы все ордена и медали были закреплены намертво на планке. Все нужно было почистить и прикрепить», - добавила она.

Павел Батов - прославленный советский военачальник. Награжден двумя Георгиевскими крестами, восемью орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, тремя орденами Красного Знамени, тремя орденами Суворова, орденом Кутузова, Богдана Хмельницкого, Отечественной войны І степени, «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» ІІІ степени и множество медалей и иностранных наград, среди которых Командорский крест Ордена Британской Империи и звание Рыцарь-Командор.