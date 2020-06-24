Военные ЦВО провели мини-парад у дома фронтовика в Самаре

Военнослужащие Центрального военного округа после Парада Победы в Самаре провели мини-парад у дома участника Великой Отечественной войны Александра Григорьевича Лаврентьева.

Военнослужащие под окнами ветерана произнесли в честь него трехкратное «Слава!», коллективно спели песни «Победа», «Мы - армия страны, мы - армия народа» и «Прощание славянки». Аккомпанировал парадным расчетам полный состав оркестра 2-й общевойсковой армии. Завершилось мероприятие прохождением военнослужащих торжественным маршем.

«Этот дом раньше был военным, тут практически каждая квартира принадлежала участнику Великой Отечественной войны. Сейчас Александр Григорьевич - последний участник войны нашего дома. Мы вам очень благодарны, что устроили для него такой персональный праздник, я не могла сдержать слез», - сказала соседка ветерана Екатерина Тергалинская.

Ветеран живет рядом с центральной площадью города, но по состоянию здоровья уже несколько лет не может посетить Парад Победы. Александр Григорьевич поблагодарил военнослужащих за персональный праздник и пошутил, что обычно в день парада они вместе с женой, ветераном труда Анной Яковлевной, открывают окно и слушают парад на площади.