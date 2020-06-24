Фрегат «Адмирал Макаров» пополнит группировку ВМФ в Средиземном море

Вооруженный крылатыми ракетами «Калибр» фрегат Черноморского флота «Адмирал Макаров» направляется из Севастополя в Средиземное море и пополнит постоянное соединение Военно-морского флота в регионе, сообщили в пресс-службе ЧФ.

Отмечается, что для экипажа корабля это уже второй переход из Черного моря в Средиземное в этом году.

Сторожевой корабль «Адмирал Макаров» - многоцелевой фрегат дальней морской зоны. Третий корабль в серии шести единиц проекта 11 356. Был заложен 29 февраля 2012 года на судостроительном заводе «Янтарь» в Калининграде, спущен на воду 2 сентября 2015 года. Входит в 30-ю дивизию Черноморского флота.