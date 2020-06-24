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Салюков назвал самый тревожный момент подготовки к Параду Победы

Олег Салюков
15:15 24.06.2020
«Первый раз было не очень, второй раз - лучше, третий - уже вообще хорошо. Люди опытные, они же чувствуют».
Салюков назвал самый тревожный момент подготовки к Параду Победы
© Фото: Министерство обороны России

Главнокомандующий Сухопутными войсками России генерал армии Олег Салюков рассказал о самых тревожных и энергозатратных моментах подготовки к Параду Победы 24 июня. Как заявил военачальник, одним из самых важных вопросов было добиться идеальной временной синхронизации между всеми участниками, включая пилотов авиации, на протяжении всего проведения парада.

«Слаженность была хорошая, но есть определенные нюансы: одно дело - ходить в Алабино, другое дело - тренироваться на Красной площади. Там другое покрытие, брусчатка, и она не очень ровная, поэтому есть различные шероховатости», - поделился Салюков в эксклюзивном интервью программе «Между тем» на «Звезде».

Во избежание возможных ошибок было принято решение о проведении ночных репетиций в центре столицы, во время которых военнослужащие отрабатывали шаг и привыкали к непростой поверхности.

«Ребятам нужно почувствовать. Первый раз было не очень, второй раз - лучше, третий - уже вообще хорошо. Люди опытные, они же чувствуют», - сказал главнокомандующий.

Ранее военный эксперт высоко оценил проведенный в честь 75-летия Победы парад. Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский заявил, что, по его мнению, все прошло на «отлично», без сбоев и ошибок.

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