Кустурица посетил Главный храм ВС РФ

Знаменитый сербский кинорежиссер Эмир Кустурица посетил Главный храм Вооруженных Сил РФ в подмосковном парке «Патриот».

Ранее в интервью «Звезде» поделился своими впечатлениями от Парада Победы на Красной площади в Москве, где он присутствовал по личному приглашению министра обороны России Сергея Шойгу. Кустурица отметил, что Красная армия одержала Великую Победу.

В Москве на Красной площади завершился парад Победы, приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Традиционный парад Победы, проходящий 9 мая, был отменен из-за пандемии коронавируса. Президент России Владимир Путин объявил о переносе торжества на 24 июня.

Храм и все, что связано с ним, пропитано символизмом в память о страшном времени борьбы с фашистами и обо всех павших на поле боя. Диаметр барабана главного купола - 19 метров 45 сантиметров в честь окончания войны 1945 года. Высота звонницы - 75 метров, именно столько лет прошло после войны. Высота малых куполов - 14 метров 18 сантиметров (1 418 дней и ночей длилась война 1941-1945 годов).