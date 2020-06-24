Диалог времен: что общего между Парадами Победы 1945 и 2020 годов

Парад 2020 года сделали максимально похожим на тот самый первый, легендарный Парад Победы.

Правда, тогда, в 1945-м, в Москве было пасмурно, шел дождь. Из-за этого пришлось отменить воздушную часть, но других участников исторического марша ливень не остановил. Сохранились кадры исторического парада.

Ровно в 10 утра, с боем кремлевских курантов, принимающий парад маршал Георгий Жуков выехал на белом коне на Красную площадь. Тогда, как и сегодня, оркестр играл марш, генералы и войска встречали командующего криком «Ура!».

Спустя 75 лет все началось также с марша пеших колонн. По Красной площади торжественно, со скоростью 120 шагов в минуту, прошли лучшие представители всех видов и родов Вооруженных сил России и других силовых ведомств, выпускники и курсанты военных училищ. Десять расчетов были в форме времен Великой Отечественной - такая масштабная историческая реконструкция состоялась впервые.

Пехотинцев вооружили самозарядными карабинами Симонова, винтовками Мосина, легендарными пистолетами-пулеметами Шпагина и Судаева. За пешими расчетами последовали кавалеристы и военная техника. Механизированная колонна по традиции шла за пешими расчетами и сегодня.

Тогда на Красной площади показали 1 850 боевых машин - от мотоциклов до тяжелых танков. В юбилейном параде приняла участие не только историческая техника, но и самые современные образцы, многие - впервые. И конечно, в этот раз, в отличие от 1945 года, благодаря хорошей погоде зрители увидели пролет авиации.