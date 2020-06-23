Победившие коронавирус: из мобильного госпиталя в Забайкалье выписаны 25 человек

В соответствии с поручением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Владимира Путина и указаниями Министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу полевой многопрофильный мобильный госпиталь на 100 коек был оперативно переброшен из Бурятии в Забайкальский край, где приступил к работе 7 июня 2020 года.

В настоящее время 20 человек находятся на стационарном лечении и продолжают получать всю необходимую медицинскую помощь в полевом госпитале.

«За прошедшие сутки выписано четыре пациента, поступило три человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией. С начала работы госпиталя поступило 45 пациентов, на данный момент выписано 25 человек, а на стационарном лечении находится 20 больных - все в удовлетворительном состоянии и получают лечение согласно временным рекомендациям» - пояснила заместитель начальника мобильного многопрофильного госпиталя по медицинской части подполковник Туяна Смагулова.