«Гремящий» и вертолеты: кадры испытаний новейшего корвета летчиками Балтийского флота

Экипажи морской авиации Балтийского флота осуществили посадки на палубу новейшего корвета «Гремящий» в ходе государственных испытаний на Балтике. Перед летчиками поставлена задача проверить работу всего авиационного комплекса корабля. В ходе полетов они совершат посадки на палубу в разное время суток, в разных условиях: на ходу, в дрейфе и на якорной стоянке.

«С кораблем приятно работать. Как к нему относишься, так он и будет служить на благо Военно-морского флота России. У корвета улучшенные скоростные и маневренные характеристики, а по вооружению у нас стоит ударный комплекс, который установлен только на данном проекте. Корабль многоцелевой и вертолет Ка-27 максимально увеличивает его функциональные возможности по поиску и обнаружению подводных лодок, как в надводном, так и в подводном положениях», - рассказал «Звезде» старший помощник командира корвета «Гремящий» Манарбек Тенибеков.

Ранее экипаж корвета проходил испытания на Северном флоте, где в акватории Белого и Баренцева морей выполнил стрельбы крылатыми ракетами «Калибр» и «Оникс». Кроме того, были задействованы артиллерийские установки А-190 и АК-630.

Корвет «Гремящий» - головной корабль проекта 20385, который является усовершенствованной версией проекта 20380. От своих предшественников боевой корабль отличается усиленной ударной мощью и более совершенной системой противовоздушной обороны.