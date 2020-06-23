«Настрой боевой»: доброволец поделилась ожиданиями от вакцинации

Курсант ВМА им. Кирова Юлия, ставшая одним из добровольцев, которым ввели вакцину от коронавируса, поделилась своими ожиданиями перед вакцинацией.

«Конечно, присутствует немного мандраж. В целом настроение позитивное, настрой боевой. Мы уже прошли этап самоизоляции, находясь здесь, привыкли к данному медперсоналу и к этой обстановке, поэтому стали спокойнее на все это реагировать», - рассказала она.

Сегодня, 23 июня второй группе из 20 добровольцев ввели вакцину от коронавируса. Вакцинация прошла по плану, на данный момент жалоб ни у кого нет. Среди добровольцев есть как военнослужащие, так и гражданские лица.

Ранее, 18 июня прошла вакцинацию первая группа добровольцев, состоящая из 18 человек: девяти ввели один компонент вакцины, еще девяти - второй компонент.