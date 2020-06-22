Честь и мужество: Путин назвал главные ценности народа-победителя на открытии Главного храма ВС РФ

Открывая Главный храм Вооруженных сил России в подмосковном Алабино, президент России Владимир Путин заявил, что мужество, верность долгу, честь и любовь к Отчизне всегда были и всегда будут самыми главными ценностями народа-победителя. По словам главы государства, именно эти качества позволили советским воинам одержать победу над фашистскими оккупантами во время Великой Отечественной войны.

«Современное поколение солдат и офицеров хранит верность традициям, достойно выполняет все поставленные задачи. Мы знаем, что обороноспособность и безопасность государства надежно обеспечены. Вооруженные силы страны совершенствуются, но главной основой ратного труда по-прежнему остаются и на все времена останутся мужество, верность долгу, честь и безграничная любовь к Отчизне. Эти безусловные определяющие ценности помогают российской армии и флоту нести свою вахту, равняясь на тысячелетнюю историю страны, на нерушимые заветы поколения победителей», - заявил президент.

Путин назвал стальным и непреклонным то мужество, с которым советские солдаты шли в бой и благодаря которому они смогли подарить мир всему человечеству.

Напомним, Главный храм ВС РФ посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также ратным подвигам русского народа во всех войнах. Он является третьим по высоте православным храмом в мире.