Военные строители приступили к возведению стен новых медцентров в Дагестане

Военные строители приступили к возведению стен трех новых многофункциональных медицинских центров в Каспийске, Дербенте и Хасавюрте в Республике Дагестан. Рабочие приступили к монтажу металлоконструкций, кирпичной кладке цоколя и внутренних перегородок зданий.

Медцентры в республике будут построены по типовым проектам Минобороны России, которые уже успешно реализованы в рамках выполнения государственной задачи по строительству 16 многопрофильных медцентров в 15 регионах страны. Работы ведутся в круглосуточном режиме, на сегодняшний день в них задействовано уже свыше одной тысячи человек и более 110 единиц специальной техники.

Строительство многофункциональных медцентров на юге, севере и в центральной части Дагестана позволит создать распределенную систему медицинского обеспечения для оказания высококвалифицированной помощи населению региона

Центры возводятся с применением передовых технологий, которые позволяют сократить сроки строительства при достижении максимальных качественных характеристик. Каждый центр будет укомплектован самым современным оборудованием, в том числе компьютерными томографами, оборудованием анестезиологии, эндоскопии, экстракорпоральной мембранной оксигинации.

