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У федерального военного мемориального кладбища стартовал проект «Живая память»

Валентина Пескова
20:22 22.06.2020
В ходе мероприятия состоялось открытие Аллеи «Живая память» и высадка Аллеи «Сирень Победы».
У федерального военного мемориального кладбища стартовал проект «Живая память»
© Фото: Минобороны РФ

Сегодня, 22 июня, в день Памяти и скорби на территории Федерального военного мемориального кладбища состоялось возложение венка к могиле Неизвестного Солдата, после чего был дан старт Проекту «Живая память».

Участники «Живой Памяти» как в России, так и за рубежом, с помощью видеосвязи вышли в прямой эфир. Затем была объявлена Всероссийская минута молчания, прошедшая под удары метронома.

Возложение венков и цветов к могиле Неизвестного Солдата прошло и в других городах, а также на братских могилах и мемориалах. В рамках мероприятия состоялось открытие Аллеи «Живая память» и высадка Аллеи «Сирень Победы».

К участию в проекте присоединяются общественные организации, молодежные коллективы студентов и школьников, представители органов исполнительной власти и граждане со всех регионов Российской Федерации. Интересует он даже зарубежных партнеров и участников, которые искренне заинтересованы в сохранении памяти о подвиге народа-победителя, который внес ключевой вклад в Победу над врагом в 1945 году.

В мероприятии также приняли участие председатель Центрального совета ветеранов Тыла Вооруженных Сил генерал-майор запаса Александр Артемов и священник храма «Богоявления Господня» отец Леонид. Акцию проводит Министерство обороны России.

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