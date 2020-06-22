Путин в осмотрел музейный комплекс «Дорога памяти» в парке «Патриот»

Президент России Владимир Путин посетил подмосковный музейный комплекс «Дорога памяти» в парке «Патриот» и ознакомился с виртуальным фотоархивом, в котором хранится информация о десятках миллионов фронтовиков, тружеников тыла и блокадников.

«Дорога памяти» - проект Министерства обороны РФ, призванный увековечить память о Великой Отечественной войне. Собранные материалы будут размещены в одноименной галерее, которая строится рядом с Главным храмом Вооруженных сил РФ в подмосковном парке «Патриот».

Каждый, кто желает сохранить память о своих родственниках, участвовавших в войне, в мемориале, может принести их фотографии в пункты сбора. Также можно внести данные самостоятельно на сайте проекта. Для этого нужно заполнить анкету для доступа в личный кабинет, а дальше в соответствующей графе можно рассказать о боевом пути родственника, его жизни, загрузить фотографии, сканы фронтовых писем, документы и другую информацию.