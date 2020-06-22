«Поэма в руках»: скульптор рассказал о композиции «Матерям победителей» в парке «Патриот»

Автор расположенной в подмосковном парке «Патриот» композиции «Матерям Победителей» скульптор Даши Намдаков рассказал «Звезде» об особенностях своего произведения.

«Вся композиция снизу начинается как фактура земли, как мать-земля. От земли идет - и потом поднимается наверх», - отметил Намдаков.

По его словам, акцент в скульптуре сделан на руках, которыми женщина закрывает лицо. При этом, как заметил автор, довольно сложной профессиональной задачей было создать образ материнских чувств на лице женщины.

«Это, знаете, не то что стихотворение. Это поэма в двух руках, в этой паре рук», - рассказал Намдаков.

Девятиметровый памятник «Матерям Победителей» находится в восточной части храмового комплекса Главного храма ВС РФ в подмосковном парке «Патриот». Он изображает женщину, закрывающую лицо руками. Внутри скульптуры горит свеча, зажженная от Вечного огня на могиле Неизвестного солдата в Александровском саду.

Сегодня, 22 июня, Главный храм ВС РФ посетил президент России Владимир Путин. Компанию ему составили министр обороны РФ Сергей Шойгу и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.