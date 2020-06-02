Шойгу пригласил министра обороны США принять участие 24 июня в параде на Красной Площади
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу провел телефонную беседу с министром обороны США Марком Эспером. Руководители ведомств обменялись мнениями по вопросам противодействия распространению коронавируса, ситуации в сфере контроля над вооружениями, информационной и региональной безопасности.
Шойгу предложил американскому коллеге консолидировать усилия двух государств в борьбе с пандемией COVID -19 для эффективного реагирования на подобные ситуации в будущем, а также обмениваться опытом между профильными военными специалистами, которые занимались этой работой.
Российская сторона также выразила обеспокоенность в связи
с последовательным разрушением Вашингтоном международных договоров
в области контроля над вооружениями, включая Договор по открытому небу. Была подтверждена готовность обсуждения с Соединенными Штатами всего спектра актуальных вопросов международной безопасности в рамках двустороннего стратегического диалога.
Затрагивались и меры по деконфликтингу и стабилизации обстановки
в Сирии, а также обеспечению безопасности воинских контингентов
в Афганистане и других регионах мира.
Кроме того, Сергей Шойгу пригласил Марка Эспера принять участие
24 июня в торжественном параде на Красной площади в честь 75-й годовщины Великой Победы.
По итогам состоявшегося разговора министры обороны РФ и США условились продолжить диалог.