Шойгу пригласил министра обороны США принять участие 24 июня в параде на Красной Площади

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу провел телефонную беседу с министром обороны США Марком Эспером. Руководители ведомств обменялись мнениями по вопросам противодействия распространению коронавируса, ситуации в сфере контроля над вооружениями, информационной и региональной безопасности.

Шойгу предложил американскому коллеге консолидировать усилия двух государств в борьбе с пандемией COVID -19 для эффективного реагирования на подобные ситуации в будущем, а также обмениваться опытом между профильными военными специалистами, которые занимались этой работой.

Российская сторона также выразила обеспокоенность в связи

с последовательным разрушением Вашингтоном международных договоров

в области контроля над вооружениями, включая Договор по открытому небу. Была подтверждена готовность обсуждения с Соединенными Штатами всего спектра актуальных вопросов международной безопасности в рамках двустороннего стратегического диалога.

Затрагивались и меры по деконфликтингу и стабилизации обстановки

в Сирии, а также обеспечению безопасности воинских контингентов

в Афганистане и других регионах мира.

Кроме того, Сергей Шойгу пригласил Марка Эспера принять участие

24 июня в торжественном параде на Красной площади в честь 75-й годовщины Великой Победы.

По итогам состоявшегося разговора министры обороны РФ и США условились продолжить диалог.