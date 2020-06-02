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Военные проведут дезинфекцию подъездных путей к Красной площади перед репетициями и парадом

Андрей Аркадьев
17:12 02.06.2020
В рамках подготовки к параду в Москве сформирован сводный отряд войск РХБЗ общей численностью 106 военнослужащих и 40 единиц специальной техники.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России

Военнослужащие продезинфицируют дороги и площади в Москве перед проведением репетиций Парада Победы на Красной площади и накануне самого смотра. Об этом на селекторном совещании во вторник сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

«В установленном порядке будет проведена обработка подъездных путей и площадей накануне проведения ночных тренировок, Генеральной репетиции парада, спланированной на20 июня,а также непосредственно перед проведением военного парада на Красной площади 23 июня», - сказал он.

Кириллов заявил, что в ходе подготовки и проведения военного парада в Москве предусмотрено проведение дезинфекции 30 мест размещения парадных расчетов, обработка 92 объектов инфраструктуры военных городков общей площадью более 200 тысяч квадратных метров.

По словам начальника войск РХБЗ, сформирован сводный отряд войск радиационной, химической и биологической защиты общей численностью 106 военнослужащих и 40 единиц специальной техники.

«С 29 мая в соответствии с графиком выполнения работ, утвержденным Первым заместителем министра обороны Российской Федерации, отряд приступил к выполнению задач по дезинфекции объектов в три этапа. На первом этапе осуществляется предварительная профилактическая дезинфекция в ходе подготовки мест для приема и размещения парадных расчетов», - сказал он.

На сегодняшний день проведена дезинфекция 56 % мест размещения личного состава, обработано 52 объекта инфраструктуры в 14 военных городках, общая площадь обработанных помещений составляет более 50 тысяч квадратных метров. Работу планируется завершить до прибытия личного состава, добавил Кириллов.

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