Участники Парада Победы три раза в неделю сдают тесты на COVID-19

Участники Парада Победы три раза в неделю проходят экспресс- тестирование на коронавирусную инфекцию, сообщил начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны РФ Дмитрий Тришкин на селекторном совещании.

«Ежедневно каждому участнику парада медицинским персоналом будут проводиться барьерный медицинский осмотр и термометрия. Три раза в неделю организовано экспресс-тестирование на коронавирусную инфекцию всего личного состава участников парада. Личному составу парадных расчетов спланирована выдача лекарственных средств неспецифической профилактики острых респираторных заболеваний», - сказал он.

Тришкин добавил, что к участию в параде допущены преимущественно военнослужащие, уже имеющие иммунитет к новой коронавирусной инфекции, то есть перенесшие заболевание в бессимптомной или легкой форме.

«Большинство военнослужащих отправляются для участия в Параде Победы только после проведения обсервации в пункте постоянной дислокации и экспресс-тестирования. Размещение и питание личного состава парадных расчетов организовано отдельно от других военнослужащих воинской части, на фондах которой размещается парадный расчет, с обеспечением строгого обсервационного режима», - отметил он.

По словам Тришкина к организации питания участников парада допускаются только сотрудники с лабораторным подтверждением отрицательного результата ПЦР-исследования на наличие коронавирусной инфекции. Во время тренировок соблюдается максимально возможная дистанция между подразделениями, добавил он. Все участники смотра обеспечены масками, перчатками, антисептическими средствами для рук.