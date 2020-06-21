Военные в Самаре организовали концерт для медработников в честь их праздника

В Самаре ансамбль песни и танца Дома офицеров «Волжские казаки» на День медицинского работника, который отмечается в этом году в России 21 июня, устроил для врачей и медсестер мини-концерт прямо во дворе областного клинического госпиталя для ветеранов войн.

Праздник был инициирован 2-й Гвардейской армией Центрального военного округа (ЦВО) в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Ансамбль поблагодарил врачей за их повседневный нелегкий труд, бескорыстность и гуманность, исполнил для них песни: «Прощайте, скалистые горы», «Казаки в Берлине», «Баллада о солдате», «День Победы» и «Катюша». Врачи вышли во двор, подпевали и вместе пританцовывали вместе с артистами.

