Шойгу заявил, что к Парадам Победы в России привлекут 64 тысячи человек

Двадцать четвертого июня военные Парады в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдут в 9 городах-героях и 19 городах, где дислоцируются штабы военных округов, флотов и объединений Вооруженных Сил. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

«Планируется привлечь 64 тысячи человек, 1 850 единиц техники и 511 летательных аппаратов», - добавил глава ведомства.

Шойгу подчеркнул, что в Параде на Красной площади примут участие около 14 тысяч человек, в их числе - более 800 воспитанников довузовских учебных заведений и юнармейцев.

Кроме того, приглашены парадные расчеты из 19 иностранных государств. На мероприятии будут представлены 225 единиц вооружения, военной и специальной техники, 75 воздушных судов.

По словам министра обороны, предусмотрены особые противоэпидемические мероприятия по защите личного состава от коронавируса: в местах размещения каждого парадного расчета развернуты круглосуточные медицинские пункты, подразделения РХБ защиты проводят дезинфекцию территории и техники.