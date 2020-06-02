Шойгу: с 9 мая число выздоровевших от COVID-19 в ВС РФ ежедневно превышает количество новых случаев заражения

Своевременная реализация комплекса противоэпидемических мероприятий и системный круглосуточный контроль оперативного штаба за их выполнением позволили не допустить вспышек COVID-19 в Вооруженных силах РФ. Такое заявление сделал глава Минобороны России Сергей Шойгу.

«Весь личный состав регулярно тестируется на коронавирус. С 9 мая число выздоровевших ежедневно превышает количество находящихся на лечении», - сказал министр во время селекторного совещания.

Шойгу при этом добавил, что всего с начала марта в ВС РФ COVID-19 были инфицированы 6,5 тысяч человек, более 4300 из них уже выписаны.

Общее число заболевших коронавирусом в России в настоящий момент составляет 423 741. Выздоровели 186 985 человек, скончались - 5 037.