Шойгу: Россия пригласила военных из 19 государств поучаствовать в Параде Победы

Россия пригласила военнослужащих из 19 стран мира принять участие в Параде Победы на Красной площади, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании во вторник.

«Приглашены парадные расчеты 19 иностранных государств», - сказал глава военного ведомства.

Министр добавил, что в военном параде в Москве задействуют около 14 тысяч человек, в том числе более 800 воспитанников довузовских учебных заведений и юнармейцев.

«Будут представлены 225 единиц вооружения, военной и специальной техники, 75 воздушных судов. Зрители увидят свыше 20 новых образцов военной техники, включая самолеты Су-57 и МиГ-31К», - отметил Шойгу.

Всего к парадам в девяти городах-героях и 19 городах, где дислоцируются штабы военных округов, флотов и объединений Вооруженных сил РФ, планируется привлечь 64 тысячи человек, 1 850 единиц техники и 511 летательных аппаратов, добавил министр.