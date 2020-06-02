Соединили берега: военные инженеры навели переправу через реку в Башкирии

На учениях в Башкирии военные инженеры соединили один берег реки Белая с другим, соорудив паромную переправу, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

«Началось учение с проверки фарватера, створов для форсирования и уничтожения якорных мин противника. Для проведения разведки глубины, грунта, а также мин применялся новейший инженерно-десантный катер ИДК, который поступил на вооружение инженерной бригады в этом году», - говорится в сообщении.

Военнослужащие выгрузили звенья понтона на воду и, собрав их вместе, соорудили 60-метровый мост. В работах были задействованы буксирно-моторные катера БМК-МО и БМК-МТ. Также на учениях отрабатывалось форсирование реки.

БМК-МО - катер буксирно-моторный для понтонных парков всех типов. Разработан и производится на АО «Костромской судомеханический завод». Предназначен для моторизации понтонных парков, а также выполнения других задач по оборудованию и содержанию переправ на путях движения войск.