Человеческая благодарность: жители Дагестана передали военным врачам фрукты и овощи

Более 1,5 тонн овощей и фруктов получили военные врачи в поселке Ботлих от благодарных жителей Дагестана. Медикам привезли свежие помидоры и огурцы, картофель, а также более 200 килограммов садовой клубники.

«По поручению жителей Кизилюртовского района я приехал с помощью, отравленной жителями нашего района. Во-первых, хочу передать слова приветствия и благодарности от имени главы и жителей нашего района. Пожелать всем крепкого здоровья и удачи. Мы живем на низменности, у нас всегда созревает все раньше. В Кизилюртовском районе 13 сел, каждый немного отправил. Мы проехали 200 километров до военного городка, чтобы поблагодарить всех врачей и сотрудников, которые борются с этим вирусом» - рассказал глава муниципального образования «село Султанянгиюрт» Арзулум Шахмалов.

В настоящее время 75 пациентов продолжают получать всю необходимую медицинскую помощь в инфекционном и госпитальном отделениях полевых госпиталей. Все поступившие на стационарное лечение пациенты находятся под постоянным медицинским наблюдением.

Для оказания необходимой помощи населению в распоряжении госпиталей имеется самое современное медицинское оборудование – аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографические аппараты, аппараты УЗИ, анализаторы крови и современная лаборатория, а также необходимый запас лекарственных средств.