Боевики обстреляли населенные пункты в провинции Идлиб

Террористическая группировка «Джебхат ан-Нусра»* вновь обстреляла несколько населенных пунктов в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий.

По словам военачальника, было зафиксировано два обстрела населенного пункта Хантутин и один обстрел населенного пункта Меладжа в провинции Идлиб.

Щербицкий также сообщил, что за минувшие сутки обстрелов на территории Идлибской зоны деэскалации со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, зарегистрировано не было.

*«Джебхат ан-Нусра» - террористическая группировка, запрещена в РФ