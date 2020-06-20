В НИИ Гамалеи заявили, что выпуск российской вакцины от коронавируса может начаться осенью

Выпуск российской вакцины от коронавируса может начаться уже осенью 2020 года. Об этом заявил директор Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени академика Н.Ф.Гамалеи, доктор биологических наук, академик РАН Александр Гинцбург.

«При помощи созданной НИЦ Гамалеи тест-системы на иммунитет к COVID-19 проанализировано более 4000 образцов плазмы крови. Разработанная тест-система, выявляющая наличие в крови человека нейтрализующих коронавирус антител, позволяет проводить качественное тестирование плазмы крови переболевших. После того, как плазма охарактеризована на наличие нейтрализующих вирус антител, она может быть использована в качестве терапевтического препарата для лечения больных с тяжелыми формами протекания CoViD-19», - отметил специалист.

Также Гинцбург поблагодарил министерство обороны за участие в испытаниях вакцины. Он отметил, что тесное сотрудничество между НИИ Гамалеи и военным ведомством ведется с 30-х годов прошлого века.

«Высокий уровень взаимодействия позволяет в ограниченные сроки добиваться нужного результата. Все результаты, получаемые в совместных исследованиях с учреждениями военного ведомства, всегда отличаются четкостью и ясностью. Ни разу, за всю историю взаимодействия не приходилось что-то проверять или переделывать. Как в случае вакцины против Эболы, так и в разработке новой вакцины против CoViD-19», - отметил академик.

Врачи также сообщили, что добровольцы, которым ввели вакцину 18 июня, чувствуют себя нормально и находятся под постоянным контролем специалистов.