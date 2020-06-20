Все испытавшие на себе вакцину от COVID-19 военнослужащие чувствуют себя нормально

Все военнослужащие добровольцы, которые испытали на себе вакцину от коронавируса, чувствуют себя нормально. Они находятся под непрерывным наблюдением медицинских специалистов Главного военного клинического госпиталя имени академика Н.Н.Бурденко. Об этом сообщил врач реаниматолог-анестезиолог Олег Чихляев.

«Серьезных нежелательных явлений после введения вакцины не отмечено. С ними ежедневно проводится широкий спектр лабораторных и инструментальных исследований. После проведения всесторонних исследований и получения первичных данных о безопасности и переносимости вакцины, будет проведена иммунизация остальной части добровольцев», - сказал медик.

Во время изоляции добровольцам предоставляют четырехразовое питание, оптимальное по калорийности и сбалансированное по содержанию жиров, белков и углеводов.

«Едим, читаем, спим. Есть полдник, как в детском саду, все сбалансированное. Есть все: и рыба, и мясо, и молоко, сок, творог», - рассказал доброволец, военнослужащий по контракту 48 ЦНИИ Александр.

А директор Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени академика Н.Ф.Гамалеи, доктор биологических наук, академик РАН Александр Гинцбург поблагодарил Минобороны России за участие в испытаниях.

«Тесное и эффективное научное сотрудничество института имени Гамалеи с военным ведомством ведется с 30-х годов прошлого века. Высокий уровень взаимодействия позволяет в ограниченные сроки добиваться нужного результата», - поблагодарил директор Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени академика Н.Ф.Гамалеи, доктор биологических наук, академик РАН Александр Гинцбург.

Он отметил, что результаты, полученные в ходе совместной работы с министерством обороны, всегда отличаются четкостью и ясностью. По словам академика, выпуск российской вакцины от коронавируса может начаться уже осенью 2020 года.

«При помощи созданной НИЦ Гамалеи тест-системы на иммунитет к COVID-19 проанализировано более 4000 образцов плазмы крови. Разработанная тест-система, выявляющая наличие в крови человека нейтрализующих коронавирус антител, позволяет проводить качественное тестирование плазмы крови переболевших. После того, как плазма охарактеризована на наличие нейтрализующих вирус антител, она может быть использована в качестве терапевтического препарата для лечения больных с тяжелыми формами протекания CoViD-19», - отметил Гинцбург.

Первая вакцинация военнослужащих-добровольцев была проведена 18 июня. Девяти добровольцам введен один компонент вакцины, еще девяти - второй. Процедура проводилась под контролем опытных специалистов госпиталя Бурденко, ранее неоднократно принимавших участие в проведении клинических испытаний лекарственных препаратов.