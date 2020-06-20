«Дорога на Берлин»: в Центральном доме Российской армии показали концертную программу к 75-летию Великой Победы

В Центральном доме Российской армии имени М.В.Фрунзе состоялся премьерный показ новой концертной программы «Дорога на Берлин». Она посвящена 75-летию Великой Победы. В проекте приняли участие более 30 артистов центрального учреждения культуры Минобороны России.

Во время премьерного показали певцы исполнили сразу несколько новых песен, которые были написаны специально к юбилею: «Майский день», «Два Максима» и «Победа». Кроме того, прозвучали уже всем известные военные композиции Булата Окуджавы, Владимира Высоцкого, Дмитрия Шостаковича. Насладились зрители и современными хитами - например, «Если не слабо» на слова и музыку Дианы Арбениной.

Все вокальные номера сопровождались хореографическими постановками балетной группы ЦДРА – «На завалинке», или «Он вчера не вернулся из боя». Со сцены прозвучало 17 композиций.

«Праздник Победы – это не только всенародная эйфория и торжество справедливости, прошедшие через десятилетия, но и суровое жизненное испытание, которое мужественно выдержали наши отцы и деды. Их чувства, переживания, боль и надежды мы постарались передать языком песен и танцев», - отметила автор программы «Дорога на Берлин», художественный руководитель ЦДРА Ирина Титова.

Организаторы рассчитывают, что этой осенью, после отмены введенных из-за коронавируса ограничений, артисты ЦДРА возобновят свою гастрольную деятельность по России. А программу «Дорога на Берлин» смогут увидеть военнослужащие в различных регионах нашей страны.