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Врачи Минобороны вылечили 900 пациентов мобильного госпиталя в поселке Еруда

Ян Брацкий
05:01 19.06.2020
Сводный отряд Минобороны приступил к оказанию помощи больным коронавирусной инфекцией на одном из добывающих предприятий Красноярского края с 18 мая.  
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ

Более 900 пациентов вылечились в полевом многопрофильном мобильном госпитале Минобороны России, развернутом в поселке ЕрудаКрасноярского края.

В соответствии с поручением президента России Владимира Путина сводный отряд Минобороны России с 18 мая 2020 года приступил к оказанию помощи больным коронавирусом на одном из золотодобывающих предприятий в Северо-Енисейском районе Красноярского края.

В настоящее время около 40 пациентов находятся на стационарном лечении и продолжают получать всю необходимую медицинскую помощь в инфекционных отделениях полевого госпиталя, еще более 200 - находятся на обсервации.

Для более качественного выявления заболевания на ранних стадиях на территории полевого мобильного госпиталя был установлен аппарат компьютерной томографии. Он позволяет медицинским специалистам оперативно выявить развитие вирусной пневмонии на ранних стадиях.

Кроме этого, для оказания необходимой помощи, в распоряжении полевого многопрофильного мобильного госпиталя имеется передовое медицинское оборудование - аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографические аппараты, УЗИ-аппараты, анализаторы крови и современная лаборатория, а также ультразвуковой цифровой сканер и кислородная заправочная станция, оборудование для помывки личного состава и дезинфекции имущества, необходимый запас лекарственных средств.

Совместная работа военных и гражданских врачей позволяет максимально эффективно оказывать медицинскую помощь больным с коронавирусной инфекцией.

Всего на лечении в военном госпитале и обсервационном лагере с 18 мая находились 1231 сотрудник предприятия. По мере выздоровления из госпиталя пациенты переводятся в лагерь, где под присмотром специалистов проходят курс реабилитации. За весь период более 900 человек выписаны из медицинского учреждения.

На данный момент к выполнению задач в Северо-Енисейском районе Красноярского края привлечено свыше 200 военнослужащих, в том числе 77 врачей и младших медицинских специалистов и свыше 50 единиц специальной военной техники, полевой медицинский госпиталь на 100 коек.

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