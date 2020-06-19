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БМД-4М и БТР-МДМ «Ракушка»: псковским десантникам передали новейшую военную технику

Роман Захаров
22:14 19.06.2020
Все военнослужащие десантно-штурмового батальона, получившего новую технику, прошли двухмесячный курс обучения и переподготовки на новые образцы вооружения в городе Омске на базе 242-го учебного центра.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

На территории гвардейского десантно-штурмового Черноморского имени Александра Невского полка Псковского гвардейского соединения ВДВ под руководством заместителя командира соединения по тылу гвардии полковника Алексея Зайцева прошла торжественная передача новейших образцов военной техники личному составу полка.

В состав батальонного комплекта техники входит около 40 боевых машин десанта нового поколения БМД-4М и БТР-МДМ «Ракушка».

Как отметил в своем выступлении заместитель командира Псковского соединения гвардии полковник Алексей Зайцев, созданные конструкторами боевые машины повышают мощь Воздушно-десантных войск, которые стоят на страже национальных интересов России.

Оснащение войск современной техникой и средствами управления способствует повышению боевых возможностей подразделений ВДВ, а реализация заданий государственного оборонного заказа в интересах Воздушно-десантных войск позволяет повысить долю новых и модернизированных образцов.

Все военнослужащие десантно-штурмового батальона, получившего новую технику, прошли двухмесячный курс обучения и переподготовки на новые образцы вооружения в городе Омске на базе 242-го учебного центра (подготовки младших специалистов ВДВ).

БМД-4М — новейшая скоростная плавающая гусеничная машина, оснащенная самыми современными высокотехнологичными системами вооружения. С появлением этих машин боевые и огневые возможности подразделений Псковского соединения ВДВ существенно увеличатся.

Основное вооружение БМД-4М включает 100-мм орудие с боекомплектом на 34 осколочно-фугасных снаряда и четыре управляемые ракеты «Аркан», 30-мм автоматическую пушку с боекомплектом в 500 снарядов различного назначения и 7,62-мм пулемет.

БТР-МДМ «Ракушка» — российский десантируемый бронетранспортер, созданный на Волгоградском тракторном заводе. Машина обладает массой в 13,2 тонны и вооружена двумя пулеметами.

Экипаж состоит из двух человек, а число десантируемых достигает 13 человек. «Ракушка» предназначена для перевозки личного состава, боеприпасов, запасных частей, ГСМ в подразделениях ВДВ и морской пехоты.

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