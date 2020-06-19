Врачи Минобороны осмотрели женщин и детей в отдаленных дагестанских селах

Военные врачи-специалисты полевых госпиталей провели медицинские осмотры и оказали помощь детям дошкольного возраста и их родителям, а также женщинам с грудными детьми, проживающими в труднодоступных селениях Дагестана.

Выездные бригады военных специалистов принимают жителей республики в фельдшерско-акушерских пунктах, врачебных амбулаториях и участковых больницах, где оказывают медицинскую помощь населению и проводят отбор проб для ПЦР диагностики коронавирусной инфекции.

В состав выездных бригад специализированной медицинской помощи полевых госпиталей Минобороны России входят врач-инфекционист, терапевт, офтальмолог и лор.

Всего в ходе выездных консультаций врачами принято более 1100 граждан, взято около 1000 биологических проб для проведения лабораторных исследований.

В настоящее время в отделениях полевых госпиталей Минобороны России в Дагестане на стационарном лечении находятся свыше 50 пациентов. За ними ведется круглосуточное наблюдение квалифицированных военных медиков.

В соответствии с поручением президента Российской Федерации Владимира Путина и указаниями Министра обороны Сергея Шойгу в Республике Дагестан развернуты два полевых мобильных многофункциональных госпиталя общей вместимостью на 200 коек для оказания помощи населению в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

