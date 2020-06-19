Военные инженеры завершили работы по восстановлению сообщения под Мурманском: видео

Военные железнодорожники Западного военного округа (ЗВО) в Мурманской области завершили выполнение работ по восстановлению железнодорожного сообщения по маршруту Санкт-Петербург – Кола – Мурманск. Работы проводились после обрушения переправы через реку Кола.

Специалисты железнодорожных войск выполнили все поставленные задачи по восстановлению сообщения по маршруту Санкт-Петербург – Кола – Мурманск.

Военные в Кольском районе Мурманской области выполнили отсыпку насыпи для железнодорожного полотна от станции «Выходной» до станции «Пост 9-й километр» протяженностью 5,7 километров.

Всего за время работ военнослужащими железнодорожного батальона механизации 29 отдельной железнодорожной бригады ЗВО, прибывшими из Брянской области, были выполнены работы по вывозу скального грунта в объеме около 30 тысяч кубометров, выполнены планировка и уплотнение основной площадки земляного полотна протяженностью 4 километра, на большей части которой уже уложены шпалы и рельсы. Также военные завезли более 4,5 тысяч кубических метров щебеночного балласта.

После подрывов скальной породы на обходном участке железнодорожного пути в Кольском районе Мурманской области железнодорожники производили выемку и вывоз грунта с использованием полноприводных самосвалов КамАЗ и другой специальной техники железнодорожных войск.

Все работы по круглосуточной посменной отсыпке насыпи для железнодорожного полотна в целях восстановления железнодорожного сообщения были проведены в соответствии с графиком.

Всего для выполнения задач по оказанию помощи в восстановлении железнодорожного сообщения было задействовано свыше 100 военнослужащих и более 40 единиц специальной военной техники подразделений ЗВО.

Пятого июня 2020 года железнодорожники ЗВО менее чем за двое суток железнодорожным транспортом со станции Фокино (Брянская область) прибыли в город Оленегорск (Мурманская обл.). На 34 платформах были доставлены 70 военнослужащих и 36 единиц специальной техники (экскаваторы, бульдозеры, тралы, самосвалы) железнодорожного батальона 29 отдельной железнодорожной бригады ЗВО. Протяженность маршрута составила более 2300 километров. В этот же день специалисты железнодорожных войск ЗВО приступили к проведению работ по круглосуточной посменной отсыпке насыпи для железнодорожного полотна.

Мероприятия по оказанию Минобороны РФ помощи в восстановлении железнодорожного сообщения в Кольском районе Мурманской области проводились в соответствии с поручением президента России Владимира Путина и указаниями министра обороны страны Сергея Шойгу.