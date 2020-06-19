Поступление на удаленке: как проходят дистанционные экзамены в академии МО РФ

Из-за пандемии коронавируса экзамены в академии Минобороны России впервые проходят дистанционно - при помощи видеоконференций. Подать заявки можно в 15 учебных заведений по всей стране, после предварительного конкурсного отбора. В этом году его прошли более полутора тысяч офицеров со всех военных округов.

По регламенту онлайн-поступление ничем не отличается от классического: время на подготовку, сам ответ, плюс дополнительные вопросы. Списать тоже не получится - камера фиксирует каждое движение.

«Дискомфорта не испытывал никакого. Мне даже в определенной мере понравилось», - поделился впечатлениями со «Звездой» военнослужащий Дальневосточного военного округа Андрей Емельянов.

Вступительные испытания продлятся до середины июля.