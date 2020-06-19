В медцентрах Минобороны вылечились более 600 пациентов

617 пациентов, проходивших лечение в инфекционных центрах Минобороны РФ, выздоровели. Об этом сообщает пресс-служба российского военного ведомства.

Сейчас в этих госпиталях находятся 663 человека. Среди пациентов есть как военнослужащие, так и гражданские. В медцентрах лечатся от различных болезней, в том числе от коронавируса.

«Пациенты получают все виды специализированной помощи - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции», - сообщает ведомство.

Кроме того, в мобильных военных госпиталях, развернутых в Красноярском крае, Читинской области и Дагестане, прошли лечение и выздоровели 406 человек, а 102 продолжают лечение.

В середине марта Минобороны по поручению Верховного главнокомандующего ВС РФ президента Владимира Путина приступило к возведению 16 инфекционных центров для больных COVID-19. Их построили в 15 российских регионах.

Меньше чем через полтора месяца были открыты первые восемь медцентров. О постройке оставшихся доложил президенту страны в середине мая министр обороны РФ Сергей Шойгу. Строительство велось очень интенсивно, круглосуточно, в три смены. В работах были задействованы тысячи человек, сотни единиц техники.