«Владеют минометами, но боятся штыков»: что о солдатах рейха говорили красноармейцы в первые дни войны

Хорошо подготовленные немецкие солдаты боялись штыковых атак советских солдат и зачастую спасались бегством. Об этом говорится в воспоминаниях командиров и бойцов Красной Армии, которые опубликованы российским Минобороны на сайте ведомства.

В специальном мультимедийном разделе «В первые дни Великой Войны» представлены уникальные архивные документы, дневниковые записи, тексты шифрограмм и воспоминаний участников боев.

«Ночью немцы не наступают, артиллеристы врага ведут огонь без учета его действенности. В целом, немцы наступают методично и по расписанию, но очень бояться штыковых атак и после криков "ура" бросаются в бегство. При появлении наших истребителей, даже одного, немецкие бомбардировщики уходят», - говорится в опубликованных документах.

Рассекреченные документы свидетельствуют, что на отдельных участках фронта, несмотря на тяжелейшее положение войск Красной Армии в первые дни противостояния с гитлеровцами, нашим частям и соединениям удавалось не только эффективно отбивать вражеские атаки, но и переходить в контрнаступление.

«Во Львовской области в районе Рава-Русская части 6-й армии, разгромив противника, восстановили положение, отбросив врага за госграницу. В течение 23 июня уничтожено 50 самолетов противника, на одном из участков реки Дунай фашисты силами до двух батальоном форсировали реку, но успешной контратакой советских войск были отброшены на правый берег», - говорится в архивных донесениях.

Публикация документов о начале Великой Отечественной войны из фондов Центрального архива Минобороны России является продолжением деятельности военного ведомства, направленной на охрану и защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Второй мировой войны.