На минимальных интервалах: кадры репетиции воздушной части парада Победы над Екатеринбургом

Летчики Центрального военного округа (ЦВО) завершили тренировки демонстрационного пролета авиации над аэродромом в рамках подготовки к участию в военном параде в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Екатеринбурге.

Экипажи оперативно-тактической, армейской и транспортной авиации в течение двух дней отрабатывали взаимодействие при выполнении совместных маневров. Воздушные суда взлетали с четырех аэродромов базирования в Пермском крае, Челябинской и Свердловской областях.

Летчики выполняли пролет над взлетно-посадочной полосой аэродрома на минимальных интервалах, от 20 до 30 метров, в строго определенной время. Штурманская служба авиационного объединения ЦВО разработала индивидуальные маршруты движения для каждого типа воздушного судна с учетом допустимых высот и скорости полета.

Экипажи вертолетов Ми-26, Ми-24 и Ми-8 двигались со скоростью около 200 км/ч. Скорость пролета транспортной авиации составляла от 250 до 400 км/ч, в зависимости от характеристик самолетов.

Завершали тренировочный пролет экипажи оперативно-тактической авиации: самолеты-разведчики Су-24МР, истребители-бомбардировщики Су-34 и истребители-перехватчики МиГ-31, они выполнили пролет на скорости 250-400 км/ч.



В ходе тренировок экипажи отработали сбор в единый строй, пилотирование на минимальных интервалах в составе пар и звеньев. На следующем этапе подготовки к участию в военном параде летчики отработают выполнение демонстрационного пролета над Екатеринбургом