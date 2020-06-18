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Праздник на посту: медиков Минобороны в Чите поздравили с профессиональным днем

Ян Брацкий
05:03 18.06.2020
Многопрофильный госпиталь в Чите приступил к приему первых пациентов с коронавирусной инфекцией седьмого июня.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ

С момента развертывания многопрофильного мобильного госпиталя в Чите, военные медики Восточного военного округа (ВВО) оказывают помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией населению Забайкальского края.

Накануне представители местного Законодательного собрания поздравили медиков с наступающим профессиональным праздников, который они встретят на своем посту, рядом с пациентами.

«На сегодняшний момент в госпитале 30 пациентов, 7 из них готовятся к выписке. За прошедшую ночь поступлений не было, все мероприятия в госпитале проводятся в штатном режиме», - рассказал начальник мобильного многопрофильного госпиталя Виталий Нам.

В соответствии с поручением президента Российской Федерации Владимира Путина и указаниями министра обороны Сергея Шойгу, полевой многопрофильный мобильный госпиталь на 100 коек был оперативно переброшен из Бурятии в Забайкальский край, где приступил к работе седьмого июня 2020 года. 

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