Праздник на посту: медиков Минобороны в Чите поздравили с профессиональным днем

С момента развертывания многопрофильного мобильного госпиталя в Чите, военные медики Восточного военного округа (ВВО) оказывают помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией населению Забайкальского края.

Накануне представители местного Законодательного собрания поздравили медиков с наступающим профессиональным праздников, который они встретят на своем посту, рядом с пациентами.

«На сегодняшний момент в госпитале 30 пациентов, 7 из них готовятся к выписке. За прошедшую ночь поступлений не было, все мероприятия в госпитале проводятся в штатном режиме», - рассказал начальник мобильного многопрофильного госпиталя Виталий Нам.

В соответствии с поручением президента Российской Федерации Владимира Путина и указаниями министра обороны Сергея Шойгу, полевой многопрофильный мобильный госпиталь на 100 коек был оперативно переброшен из Бурятии в Забайкальский край, где приступил к работе седьмого июня 2020 года.