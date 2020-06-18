Обмен опытом: российские и французские военные врачи провели конференцию по COVID-19

В соответствии с договоренностью министров обороны Российской Федерации Сергея Шойгу и Франции Флоранс Парли состоялась видеоконференция специалистов военно-медицинской службы двух стран.

Экспертами обсуждены особенности тактики ведения пациентов

с тяжелыми осложнениями новой коронавирусной инфекции на основе имеющегося опыта лечения больных с COVID-19. Отмечена важность осаждавшихся вопросов, подчеркнут настрой

на продолжение контактов.

Видеоконференции с военными специалистами по вопросам обмена опытом в профилактике, лечении и ликвидации медицинских последствий, вызванных новой коронавирусной инфекцией, на регулярной основе проводятся в Центре координации медицинского обеспечения Минобороны России в Военно-медицинской академии имени Кирова в Санкт- Петербурге.

Уже состоялось свыше 20 подобных консультаций, в которых приняли участие представители разных государств - Вьетнам, Индия, Италия, Китай, Сербия и другие.