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Репетиция Парада Победы: в небе над Ростовом-на-Дону пронеслись десятки самолетов и вертолетов

Андрей Аркадьев
17:57 18.06.2020
В Ростове-на-Дону прошла тренировка воздушной части парада, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, который состоится 24 июня.
© Видео: ТРК "Звезда"

Над донской столицей пронеслись 45 самолетов и вертолетов 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа. Авиация пролетела со скоростью от 100 до 180 километров в час, расстояние между лопастями составляло 50 метров.

Самолеты оперативно-тактической авиации выполняли полет на высоте 250-300 метров со скоростью около 600 километров в час, военно-транспортной - на высоте 300 метров со скоростью 500-600 километров в час.

Более 130 воздушных судов в составе авиационных групп завершат парады в городах-героях Волгограде, Керчи, Новороссийске и Севастополе, а также в Ростове-на-Дону, Ставрополе, Каспийске, Новочеркасске, Симферополе и Владикавказе пролетом военно-транспортной авиации ЮВО - Ту-134, Ан-26, Ан-12 и Л-410, оперативно-тактической авиации ЮВО - Су-24М, Су-25СМ, Су-27СМ3, Су-30СМ, Су-34, морской авиации Черноморского флота - Ту-142МК, Бе-12, Ил-38Н и армейской авиации ЮВО - Ми-8АМТШ, Ми-26, Ми-28Н, Ми-35М и Ка-52.

Ан-12 - советский военно-транспортный самолет. Разработан в АНТК имени О.К. Антонова в 1950-х годах. Аэродинамическая схема машины представляет собой четырехмоторный турбовинтовой высокоплан с хвостовым грузовым люком и однокилевым оперением.

Ту-134 - пассажирский ближнемагистральный самолет с двумя двухконтурными турбореактивными двигателями Д-30 на серийных и Д-20П-125 на опытных самолетах. Двигатели стоят на пилонах в хвостовой части фюзеляжа, что снижает в значительной степени шум в салоне в сравнении с самолетами прошлых поколений.

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