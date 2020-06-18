Евкуров вручил награды парашютистам-испытателям

Замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров вручил медали ордена «За заслуги перед Отечеством» первой и второй степени парашютистам-испытателям, выполнившим серию прыжков с десантной парашютной системой «Штурм» с предельно малых высот в обстановке, приближенной к боевой.

«Задача испытаний новейших образцов военной техники, вооружения, экипировки является очень ответственной и нужной. Вы выполнили ее с честью, и об этом говорят врученные сегодня награды», - подчеркнул замглавы военного ведомства.

Парашютисты-испытатели награждены согласно указу президента РФ «За большой вклад в разработку и создание новой специальной техники, укрепление обороноспособности страны и многолетнюю добросовестную работу».

Также замминистра показали участки производства парашютных систем и продемонстрировали процесс сброса индивидуальной парашютной системы специального назначения.