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Бесценный опыт: стройплощадка медцентра МО РФ в Дагестане на один день стала студенческой кафедрой

Ян Брацкий
05:00 18.06.2020
Кроме студентов, гостями на строительной площадке стали представители республиканских и городских властей, которые высоко оценили профессионализм рабочих и темпы возведения медцентров.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ

Военные строители поделились со студентами Дагестанского государственного технического университета технологиями возведения новых многопрофильных медицинских центров. Студенты прибыли на строительную площадку в Каспийске, где узнали все тонкости и технологии быстрого возведения капитальных объектов.

«Меня поражают сроки строительства. Они начали буквально 20 дней назад, и уже дошли до таких масштабов. Также меня очень сильно заинтересовала инженерная система, система вентиляции, кондиционирования воздуха, так как это больница и все должно тщательно проветриваться. Сегодняшняя экскурсия для меня полезна и продуктивна», - признался студент четвертого курса техуниверситета Алимагомед Магомедов.

Участниками экскурсии стали не только преподаватели и студенты Дагестанского государственного технического университета, но и представители республиканского правительства и администрации Каспийска.

«Увидеть воочию возведение подобного объекта и ознакомиться на месте с технологиями строительства подобного уровня - уникальный шанс для студентов технического ВУЗа», - заявил первый заместитель председателя правительства Дагестана Анатолий Карибов.

Военные строители, которые в настоящее время возводят третий по счету подобный объект, ответили на вопросы студентов о современных технологиях, материалах, об использовании новых методов и техники.

«Это третья больница, первые две были в Одинцово и Нижнем Новгороде. Тогда мы строили 16 медцентров для Минобороны. Я, в частности, впервые строю в таком жарком климате, это своего рода опыт для меня», - считает представитель Военно-строительного комплекса Василий Юрков.

Работы на строительных площадках в республике ведутся в круглосуточном режиме. Постоянно наращиваются темпы строительства и численность рабочих, которые задействованы на стройке. На сегодняшний день возведением медцентров занимаются уже свыше 2,2 тысяч человек и более 100 единиц специальной техники.

Медцентры в Дагестане также будут построены по типовым проектам Минобороны России. Ранее рассматривалась возможность строительства на территории Республики Дагестан одного 200-коечного госпиталя, но учитывая территориальные особенности региона и сложившуюся санитарно-эпидемическую обстановку в республике было принято решение о возведении на базе существующих медицинских учреждений сразу трех новых госпиталей общей емкостью в 200 койко-мест.

Строительство многофункциональных медцентров на юге, севере и в центральной части республики позволит создать распределенную систему медицинского обеспечения для оказания высококвалифицированной помощи населению региона. 

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