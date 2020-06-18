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МО РФ: опытная вакцина против COVID-19 введена первым 18 добровольцам

Андрей Аркадьев
13:20 18.06.2020
Девяти добровольцам введен один компонент вакцины, еще девяти - второй.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Polina Tankilevitch, pexels.com

Опытная вакцина против COVID-19 введена первым 18 добровольцам в госпитале Бурденко, сообщает Министерство обороны РФ.

Минобороны России совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени академика Гамалеи приступили к проведению клинических испытаний российской комбинированной векторной вакцины, предназначенной для профилактики новой коронавирусной инфекции.

Разрешение на проведение клинических испытаний на базе Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко выдано Министерством здравоохранения Российской Федерации 16 июня.

«По результатам итогового скрининга среди находившихся на двухнедельной изоляции добровольцев проведен окончательный отбор первой группы участников эксперимента в составе 18 человек, которые 18 июня прошли вакцинацию. Девяти добровольцам введен один компонент вакцины, еще девяти - второй. Введение вакцины проведено под контролем наиболее опытных специалистов госпиталя Бурденко, ранее неоднократно принимавших участие в проведении клинических испытаний лекарственных препаратов и вакцин. Вакцинация прошла в полном соответствии с планом работы без происшествий или осложнений», - говорится в сообщении.

В настоящее время по результатам опроса и осмотра добровольцев побочных реакций или осложнений не наблюдается, жалоб со стороны участников эксперимента на состояние здоровья нет, добавили в ведомстве. После введения вакцины все добровольцы продолжат находиться под непрерывным наблюдением медицинских специалистов. Будут проводиться регулярные скрининги, взятие необходимых проб и анализов.

Через несколько дней после проведения всесторонних исследований и получения первичных данных о безопасности и переносимости вакцины будет проведена иммунизация остальной части добровольцев, которые в настоящее время также находятся на изоляции под наблюдением медицинских специалистов госпиталя имени Бурденко.

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