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Мины, саперные лопатки, фрагменты амуниции: что нашли инженеры ЗВО во время раскопок в Ленобласти

Иван Линдеманн
Павел Кутаренко
08:01 17.06.2020
На острове Клест велись крайне ожесточенные бои во время Советско-финской войны. За 2 дня штурма здесь погибло более 300 красноармейцев.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Остров Клест Выборгского залива от берега отделяют всего 50 метров. Но за этот небольшой кусок земли велись крайне ожесточенные бои во время Советско-финской войны. Остров до сих пор изрыт траншеями.

Следы Зимней войны долго искать не надо. Финны защитили остров несколькими линиями обороны. В марте 1940 года на штурм пошли бойцы 181-го стрелкового полка Красной Армии, их встретил шквальный огонь пулеметов. За 2 дня штурма здесь погибло более 300 красноармейцев. Спустя 80 лет на тихой поляне найден истлевший крест с едва различимыми цифрами.

«Мы предполагаем, что это место захоронения наших бойцов. По некоторым источникам, даже где-то был год на нем обозначен. Но настолько сгнило дерево - оно рассыпается - пока не удалось различить эту надпись», - рассказал руководитель поискового клуба «Космос» Сергей Панин.

Провести полное исследование острова, чтобы установить, действительно ли тут покоятся погибшие красноармейцы, смогут  только после того, как здесь отработают саперы из общевойсковой армии ЗВО.

В настоящее время работы идут в финском блиндаже. Несмотря на то, что ему 80 лет, здесь сохранился деревянный пол, остатки печки и труба, благодаря которой обнаружили укрытие. Отступая, финны взорвали блиндаж - он был полностью засыпан. Раскапывают его с осторожностью. Саперы уже нашли в земле десятки мин и других боеприпасов.

«Это 122-миллиметровый осколочно-фугасный снаряд, сработал нештатно, взрывателя нет, взрывчатое вещество отсутствует, судя по нарезке, прошел канал ствола», - заявил старший саперной группы Шамиль Исламов.

При исследовании территории сделаны и другие  менее опасные находки: саперные лопатки, фляги, фрагменты вооружения и амуниции.

«Монеты здесь все в коррозии. Здесь просматриваются русские буквы и кусок характерного рисунка. Сложность в том, что Зимняя война и 1944 год - не ошибиться, что относится к какому периоду, и сделать правильные выводы», - уточнил член поискового объединения «Малая Охта» Михаил Чипенко.

Инженерная разведка острова Клест закончится в ближайшее время. И только после этого начнутся полноценные поисковые работы, главная задача которых - найти останки погибших красноармейцев и восстановить память об их подвиге.

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