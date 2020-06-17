На Урале бойцы ЦВО поздравили 95-летнего ветерана с днем рождения

Военнослужащие железнодорожной бригады Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированной в Свердловской области, поздравили с 95-летним юбилеем ветерана Великой Отечественной войны Александра Николаевича Чистякова, проживающего в уральской столице.

Военные железнодорожники совместно с ансамблем песни и пляски ЦВО подготовили для фронтовика концертную программу. Во дворе ветерана прозвучали известные песни военных лет.

В завершение мероприятия военнослужащие ЦВО передали фронтовику поздравительный адрес, горячо поблагодарив его за храбрость, стойкость и смелость, проявленные в годы войны. Затем военнослужащие пригласили ветерана за стол попить чай прямо во дворе его дома и рассказать о своей молодости, военной службе после войны и проводимой им общественной работе.