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Первая тренировка: 30 самолетов и вертолетов пролетели над центром Петербурга

Андрей Аркадьев
16:21 17.06.2020
Военную авиацию готовят к параду в честь 75-летия Великой Победы, который пройдет на Дворцовой площади 24 июня.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Утром 17 июня над центром Северной столицы пролетели 30 самолетов и вертолетов, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

«Первая тренировка пролета над городом состоялась в Санкт-Петербурге, в ней приняли участие 30 самолетов и вертолетов», - говорится в сообщении.

Во время воздушной части военного парада зрители увидят вертолет Ми-26, звенья многоцелевых вертолетов Ми-8, ударные вертолеты Ми-24 и Ка-52 «Аллигатор», а также транспортные самолеты Ан-26, Ан-12 и Ту-134, истребители Су-35С, Су-30СМ, истребители-бомбардировщики Су-34 и перехватчики МиГ-31БМ.

Вечером в среду на Дворцовой площади также пройдет первая сводная тренировка пеших расчетов, которые будут участвовать в параде. Для участия в мероприятии в Санкт-Петербурге планируется задействовать около 4,8 тысячи военных, сотрудников силовых структур, юнармейцев, а также курсантов и воспитанников военных учебных заведений.

Ми-26 является самым тяжелым транспортным вертолетом в мире. Он способен перевозить 20 тонн груза внутри кабины или на внешней подвеске. Взлетная масса машины достигает 56 тонн, крейсерская скорость - 255 километров в час, дальность полета с основными баками - 800 километров.

Ми-8 способен перевозить до 36 десантников или четыре тонны груза на расстояние более тысячи километров. Разрабатывался под руководством Михаила Миля в 1960-е годы. Самый массовый двухдвигательный вертолет в мире. Всего с начала эксплуатации построено более 12 тысяч этих вертолетов в десятках модификаций.

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