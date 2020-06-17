Истребители F-22 ВВС США приблизились к российским Ту-95: кадры из кабины
Российские самолеты пролетели над нейтральными водами акваторий Чукотского, Берингова и Охотского морей, а также северной части Тихого океана.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Истребители F-22, принадлежащие Военно-воздушным силам США, поднялись для сопровождения российских ракетоносцев Ту-95МС, сообщили в Минобороны России.
Американские самолеты сопровождали российские на отдельных участках маршрута. Всего в небе Ту-95МС провели около 11 часов.
Полет четырех российских бомбардировщиков был плановым и проходил над нейтральными водами Чукотского, Берингова и Охотского морей, а также северной части Тихого океана, добавили в Минобороны.
Также в ведомстве подчеркнули, что Россия регулярно совершает полеты в соответствии с международными правилами.